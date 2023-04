Chelsea moet voor een wonder zorgen, maar vreest nieuwe Benzema-show

Karim Benzema is de laatste weken ouderwets on fire. De Fransman van Real Madrid had vorig seizoen al een enorm aandeel in de eindzege van de Champions League en is hard op weg dat kunstje te herhalen. De ogen zijn dinsdagavond wederom op hem gericht. Chelsea heeft een mirakel nodig om zich alsnog ten koste van Real Madrid te plaatsen voor de halve finales van het miljardenbal, maar vreest voor een nieuwe Benzema-show. FCUpdate.nl blikt samen met Jack’s vooruit op het treffen in de kwartfinales.

Het was in aanloop naar de eerste ontmoeting tussen Real Madrid en Chelsea in de kwartfinales van de Champions League niet de vraag óf, maar met hoeveel de Spanjaarden zouden gaan winnen. Real Madrid staat in eigen land weliswaar een straatlengte achter FC Barcelona, maar in de Champions League zien we een ander Real Madrid. Chelsea beleeft daarentegen een dramatisch seizoen. Ondanks de vele miljoenen euro’s die werden uitgegeven aan nieuwe spelers staan de Londenaren elfde in de Premier League. De top vier en daarmee een startbewijs voor de Champions League zijn daardoor ver uit zicht geraakt.

Wil Chelsea volgend seizoen alsnog deelnemen aan het miljardenbal, dan moet het er met de eindzege vandoor gaan. Maar door die aspiraties konden vorige week eigenlijk al een streep. Real Madrid was nog lief voor Chelsea en won ‘slechts’ met 2-0, dankzij onder meer een doelpunt van Benzema. Het was zijn vierde treffer in de Champions League dit seizoen. Verwacht jij dat Benzema ook op Stamford Bridge tot scoren komt? Een treffer van de Fransman levert je bij Jack’s 1,91 keer je inzet op. Maakt Benzema er minstens twee? Dan verdien je 4,75 keer je inzet terug.



Het valt niet uit te sluiten dat Benzema vanavond minstens twee keer scoort. De Fransman is de laatste weken ouderwets on fire en was in de competitie- en bekerwedstrijd tegen respectievelijk Real Valladolid en FC Barcelona nog goed voor een hattrick. Bovendien was Benzema in zijn loopbaan al zes keer trefzeker tegen Chelsea. Real Madrid en Chelsea troffen elkaar vorig seizoen ook al in de kwartfinale van de Champions League. De heenwedstrijd in Londen eindigde in 1-3. De Madrileense doelpunten kwamen allemaal op naam van Benzema. Verwacht jij dat Real Madrid vanavond opnieuw meer dan 2,5 doelpunten maakt? Zet in bij Jack’s en pak 4,90 keer je inzet.

Evenals vorige week lijkt het niet de vraag óf, maar met hoeveel doelpunten verschil Real Madrid gaat winnen. De Madrilenen boekten van het weekend een probleemloze 2-0 zege op Cádiz, terwijl Chelsea voor de tweede opeenvolgende keer onderuit ging in de competitie. Na de nederlaag bij Wolverhampton moest de ploeg van trainer Frank Lampard zaterdag z’n meerdere erkennen in Brighton & Hove Albion. Niemand houdt daarom rekening met een sensationele avond op Stamford Bridge. Ben jij de uitzondering en denk jij dat Chelsea Real Madrid alsnog uit het toernooi knikkert? Dat levert je bij Jack’s 8,00 keer je inzet op.

