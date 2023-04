Real Madrid vergroot sportieve malaise van uitzonderlijk slordig Chelsea

Real Madrid heeft zich dinsdagavond gekwalificeerd voor de halve finale van de Champions League. Na de eerdere 2-0 zege op Chelsea won de ploeg van Carlo Ancelotti in Londen met dezelfde marge: 0-2. Rodrygo maakte beide doelpunten. Voor het Chelsea van interim-trainer Frank Lampard komt maar geen einde aan de sportieve malaise; men wacht al zeven wedstrijden op een overwinning. In de halve finale is Manchester City of Bayern München de tegenstander van Real.

De opdracht voor Chelsea was helder: minstens twee keer scoren. Het was dan ook niet verrassend dat de thuisploeg de aanval zocht, maar de zuiverheid in de eindfase liet te wensen over. Ging het niet om de passing, dan wel om de afronding: in de elfde minuut knalde een vrijstaande N'Golo Kanté de bal hard naast vanuit het strafschopgebied en op slag van rust miste Marc Cucurella een megakans.

De vervanger van de geschorste Ben Chilwell ontving de bal bij de tweede paal op een presenteerblaadje Reece James, maar stuitte op Thibaut Courtois, die zich heldhaftig voor het schot wierp. Chelsea had het dus aan zichzelf te wijten dat het bij rust nog 0-0 stond, al kreeg ook Real kansen om te scoren in de eerste helft. Rodrygo schoot vanuit een lastige hoek op de paal; Vinícius sneed naar binnen en testte de reflexen van Kepa.

Tien minuten na de pauze miste Kanté opnieuw een grote kans van dichtbij en even later was het raak aan de andere kant. Rodrygo werd weggestuurd aan de rechterflank, passeerde Trevoh Chalobah en vond Vinícius in het strafschopgebied. Die gaf de bal terug aan Rodrygo, voor wie het een koud kunstje was om toe te slaan. Daarmee was het tweeluik gespeeld; tien minuten voor tijd verdubbelde Real de marge. Vinícius speelde de bal vanaf de rechterflank terug naar Federico Valverde, die in het strafschopgebied twee man uitspeelde en Rodrygo bediende. Die stond helemaal vrij voor een leeg doel, want Courtois was al uit positie: 0-2.