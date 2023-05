Real Madrid wint eerste Copa del Rey sinds 2014 dankzij Rodrygo

Real Madrid heeft de Copa del Rey veroverd. Een 2-1 zege op Osasuna leverde de Koninklijke de eerste bekerwinst op sinds 2014. Rodrygo werd de matchwinner door beide Madrileense doelpunten te maken in Estadio de La Cartuja in Sevilla.

Real Madrid kwam sterk uit de startblokken en nam al vroeg in de wedstrijd de leiding. In de tweede minuut wist Rodrygo na goed voorbereidend werk van Vinícius Júnior de bal binnen te schieten en zo de 1-0 te maken. Abde Ezzalzouli liet een grote kans op de 1-1 liggen, waarna David Alaba een vrije trap van grote afstand tegen de let schoot.

Artikel gaat verder onder video

In de tweede helft kwam Osasuna sterker uit de kleedkamer, wat resulteerde in de gelijkmaker. Lucas Torro schoot de bal van buiten het strafschopgebied hard en laag in de linkerhoek en liet Real Madrid-doelman Thibaut Courtois kansloos: 1-1.

Real Madrid liet zich niet uit het veld slaan en ging op zoek naar een nieuwe voorsprong. Die kwam er halverwege de tweede helft, toen opnieuw Rodrygo op het scorebord verscheen. Hij kreeg de bal met wat fortuin voor zijn voeten en hoefde niet lang na te denken: 2-1.

Osasuna probeerde daarna nog wel om opnieuw langszij te komen, maar Real Madrid hield stand. Deze overwinning betekende de twintigste Copa del Rey-titel voor Real Madrid. Rodrygo werd de eerste Real Madrid-speler met een dubbelslag in een Copa del Rey-finale sinds Juanito in 1980.