Karim Benzema voltooit met heerlijke omhaal hattrick binnen zes minuten

Real Madrid heeft in eigen huis geen kind aan Real Valladolid. Al na 35 minuten stond De Koninklijke zondagmiddag met 4-0 voor tegen de nummer zestien van La Liga. Nadat Rodrygo de ban na 22 minuten had gebroken maakte Karim Benzema een onvervalste hattrick. Vooral zijn derde treffer, een omhaal op aangeven van Rodrygo, mocht er zijn.

In het competitieduel probeert Real in het spoor te blijven van koploper FC Barcelona. Nadat de Clásico tussen beide elftallen voor de interlandbreak in een 2-1 overwinning voor de Catalanen eindigde, bedraagt het gat tussen de aartsrivalen liefst twaalf punten. Zaterdag won Barcelona moeiteloos bij Elche (0-4), waardoor de voorsprong tijdelijk uitliep naar vijftien punten. Met de riante voorsprong van Real lijkt die in ieder geval weer teruggebracht te gaan worden tot het oorspronkelijke verschil.