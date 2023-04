Thiago Silva laat niets heel van beleid bij Chelsea na nieuwe tegenslag in dramatisch seizoen

Thiago Silva heeft na de uitschakeling van Chelsea in de Champions League uitgehaald naar de gang van zaken bij the Blues. De 38-jarige verdediger weet dat zijn club in een moeilijke periode zit. Volgens Silva is dat voor een groot deel te wijten aan de manier waarop de club geleid wordt.

Chelsea verloor dinsdagavond in eigen stadion met 0-2 van Real Madrid en ligt uit de Champions League. De Londenaren wisten al zeven wedstrijden op rij niet te winnen. "Het is een moeilijke periode voor de club", vertelde Silva dinsdagavond na de zeperd tegen Real voor de camera van beIN Sports. "Er is een nieuwe eigenaar gekomen en er zijn veel nieuwe spelers aangetrokken. De kleedkamer moest zelfs worden uitgebreid, anders kon niet iedereen erin."

Begin dit jaar werden er door eigenaar Todd Boehly liefst acht nieuwe spelers naar Stamford Brigde gehaald. "Een positief punt is dat het allemaal geweldige spelers zijn, maar nu worden spelers ongelukkig. Dat zal altijd het geval zijn, omdat er niet dertig spelers kunnen worden opgesteld. Hier moet de club echt mee stoppen, er moet een duidelijke strategie komen. Anders gaan we hier komend seizoen dezelfde fouten maken."

Chelsea werd al uitgeschakeld in alle Engelse bekertoernooien en staat slechts twaalfde in de Premier League. Dat doet de inmiddels 38-jarige Silva pijn. "Het is voor mij persoonlijk een heel moeilijk en frustrerend seizoen. Misschien was dit wel mijn laatste wedstrijd ooit in de Champions League. Dit was weer een droevige dag", aldus de Braziliaan, die dit weekend met Chelsea geen wedstrijd op het programma heeft.