Thiago Silva reageert ‘verdrietig’ op Instagram en verklapt mogelijk eerste zomeraanwinst voor Erik ten Hag

Manchester United speelt over twee dagen weliswaar nog de finale van de FA Cup, maar is op de achtergrond al druk bezig met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen. Trainer Erik ten Hag liet in de voorbije weken meermaals weten dat versterking nodig is om volgend seizoen om de prijzen te kunnen spelen. De eerste versterking lijkt onderweg. Manchester United heeft naar verluidt een akkoord met Mason Mount over een transfer naar Old Trafford. Thiago Silva lijkt die te verklappen.

Er staat zaterdagavond weliswaar nog een hoofdprijs op het spel, maar Ten Hag kan nu al terugkijken op een geslaagd eerste seizoen in Engeland. De oud-trainer van onder meer FC Utrecht en Ajax loodste Manchester United eerder dit kalenderjaar al naar de eindzege van de League Cup en verzekerde zich vorige week van deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Ten Hag heeft in de afgelopen weken meerdere keren benadrukt dat Manchester United zich nadrukkelijk moet gaan roeren op de transfermarkt om volgend seizoen een serieuze rol van betekenis te kunnen spelen in de titelstrijd én in het miljardenbal.

Het seizoen is nog niet afgelopen en de transfermarkt nog niet officieel geopend, maar inmiddels wordt Manchester United al met de ene na de andere speler in verband gebracht. De eerste zomeraanwinst lijkt nu écht onderweg naar Old Trafford. Volgens The Telegraph heeft Manchester United een overeenstemming bereikt met Mount over een transfer naar de Theatre of Dreams. Mount is momenteel nog speler van Chelsea, maar beschikt over een in 2024 aflopend contract. Chelsea had de middenvelder graag langer aan zich willen binden, maar het heeft er dus alle schijn van dat hij een binnenlandse toptransfer gaat maken.

Met de mogelijke komst van Mount slaat Manchester United een serieuze slag, want Liverpool en Arsenal waren naar verluidt ook in de race. Manchester United moet overigens nog wel een deal sluiten met Chelsea. Een transfer lijkt echter aanstaande, getuige de reactie van Chelsea-verdediger Silva op een bericht van just_cfc op Instagram. Het Chelsea-account meldt het vermeende akkoord tussen Manchester United en Mount, waarop Silva reageert met twee poppetjes met tranen in de ogen. De Braziliaan betreurt het aanstaande vertrek van de middenvelder, die na uitleenperiodes bij Vitesse en Derby County doorbrak op Stamford Bridge. Mount won in 2021 als basisspeler de Champions League.