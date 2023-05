Advocaat gunt Feyenoord de titel en wijst op één ding: 'Het zijn geen koekenbakkers hè'

Dick Advocaat gunt Feyenoord de landstitel en is erg te spreken over de prestaties van Arne Slot bij die club. De huidige trainer van ADO Den Haag was de trainer van de Rotterdammers voordat de Bergentheimer de honneurs ging waarnemen na zijn vertrek bij AZ.

Voordat Slot aan de gang ging bij Feyenoord heeft hij ook nog gesproken met Advocaat in het huis van de huidige trainer van de Rotterdammers. Bij dat gesprek kreeg de ADO-trainer een goede indruk. “Als je vervolgens in je eerste twee seizoen de finale van de Conference League haalt en kampioen van Nederland wordt, heb je het heel knap gedaan. Met een moeilijke manier van spelen, met vroeg druk zetten”, laat Advocaat aan De Telegraaf weten.

Waar Advocaat vaak wat terughoudend voetbal liet zien bij Feyenoord deed Slot toch anders met een offensieve speelwijze. “Arne wist precies wat hij wilde en had vanwege zijn vroege vertrek bij AZ een half jaar de tijd om de selectie goed door te lichten”, zegt de oud-bondscoach. “Die voorsprong heeft hij prima benut. Slot heeft van een groot aantal spelers afscheid genomen en daarop een selectie samengesteld met gerichte aankopen. Omdat hij met zijn duidelijkheid ook de spelers heeft kunnen overtuigen, begon het te lopen. De spelers konden de ideeën van Slot in praktijk brengen.”

Na het Europese succes van vorig jaar in de Conference League vertrokken er een hoop spelers. Er moest voor de tweede keer aan een nieuw elftal gebouwd worden. “Een moeilijke klus, die Slot samen met de directie en de scouting prima hebben geklaard. Waarbij opnieuw de speelwijze het handvat was. Ze hebben ook geen koekenbakkers gehaald hè. Idrissi speelde bij AZ, Sevilla en Ajax, Danilo bij Ajax, Giménez is een Mexicaanse international, Hancko speelt voor de Slowaakse nationale ploeg en Jahanbakhsh bloeide op, maar die werd bij AZ al topscorer van Nederland en stond bij Brighton onder contract.”