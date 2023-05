Afscheidnemende Dick Advocaat geeft reden waarom laatste thuiswedstrijd ADO niks met hem doet

Zit Dick Advocaat dan eindelijk voor het laatst op de bank tijdens een thuiswedstrijd van zijn club? De oefenmeester, die al meerdere keren aankondigde te stoppen om vervolgens tóch weer door te gaan, nam in de winterstop het stokje over bij ADO Den Haag nadat Dirk Kuyt was ontslagen. Vrijdagavond speelt ADO tegen FC Dordrecht de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Advocaat wil niks weten van speciale gevoelens voor dat duel.

“Nee, waarom zou ik emotioneel zijn? Ik zie er niet naar uit en ik zie er ook niet tegenop”, sprak de 75-jarige trainer op de persconferentie na een vraag of het aanstaande afscheid iets met hem doet. “Misschien was het anders geweest als we nog in het Zuiderpark hadden gespeeld. Daar heb ik zelf gespeeld. Hier heb ik nooit gevoetbald”, gaat De Kleine Generaal verder.

Hoewel Advocaat dus al vaker ‘afscheid’ heeft genomen van de voetballerij, lijkt zijn carrière nu dus echt voorbij. “Er zullen best dingen zijn die ik mis. Ja, oké, je voelt je fysiek weliswaar nog goed. Maar op een gegeven moment is het moment om afscheid te nemen”, zegt de oud-trainer van onder meer Feyenoord en PSV. “Ik zal hier ook nog weleens terugkomen, maar zéker niet elke wedstrijd.”

Niks meer om voor te spelen

ADO verloor afgelopen maandag met 4-2 bij Jong Ajax en is daardoor zeker van het mislopen van de nacompetitie. Er staat dus helemaal niets meer op het spel voor de Hagenezen tegen Dordrecht. Advocaat, die zoals gezegd in de winter het tij moest zien te keren, hield altijd goede hoop op een ommekeer. “Je komt middenin een seizoen en moet werken met een spelersgroep die niet van jou is. Dat is altijd vervelend voor een trainer. Maar ondanks dat hadden we als staf het gevoel dat we het met deze spelersgroep zouden gaan redden”, aldus de oefenmeester.