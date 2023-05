Ajacieden zijn het erover eens: 'De Kuip is speciaal, het mooiste stadion van Nederland'

De Kuip is een magische plek voor elke voetballiefhebber, dat is algemeen bekend. Maar voor Ajacieden en PSV'ers is het soms moeilijk te beseffen wat voor een voetbaltempel het krakkemikkige stadion in Rotterdam-Zuid eigenlijk is. In De FCUpdate Podcast ging het lang over de bekerfinale en gaven host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard toe dat De Kuip het mooiste stadion van Nederland is.

Stan was bij de bekerfinale en keek zijn ogen uit in het stadion. Het ging niet helemaal vlekkeloos en er zijn na het verlies van de Amsterdammers ook de nodige vernielingen gepleegd. Doodzonde en een stap achteruit in het normaliseren van supporters, vindt Stan: "Ik heb foto's gezien van gesloopte wc's en verschrikkelijke teksten op de muren. Je zag op een plein met supporters gewoon PSV'ers en Ajacieden door elkaar lopen, dus toen leek het goed te gaan", vertelt hij in de podcast.

"Als je de dingen dan ziet die 'die Ajacieden' doen, ik distantieer me er natuurlijk van, dan zetten we zoals gezegd een stapje terug." Thijs had verwacht dat het beter zou gaan met de supporters, maar niets is minder waar. "Je had gehoopt dat na het incident met Davy Klaassen tijdens de halve finale in de Klassieker dat het besef bij supporters komt dat ze zich moeten gedragen. Maar zo krijg je dat je niet meer naar bekerfinales mag omdat je het stadion sloopt."

Het stadion De Kuip werd flink onderhanden genomen, op verschillende manieren. Maar voor Ajacied Stan is De Kuip het mooiste stadion van Nederland. "Ik ben een aantal keer in de Kuip geweest bij bekerfinales en bij wedstrijden van Feyenoord, De Kuip is wel gewoon het mooiste stadion van Nederland. Veel Ajacieden zeggen dat de Arena dat is. Daar ben ik ook liever, gewoon bij Ajax, maar De Kuip met Ajax op het veld is wel echt prachtig." Thijs sluit daarop aan: "Een goede reden voor Ajacieden om zich te gaan gedragen, anders mag je daar nooit meer naar binnen."

Luister hieronder naar de hele FCUpdate Podcast over - natuurlijk - de bekerfinale, maar ook over de gestreden titelstrijd in Italië en het bekersucces van de Nederlanders in België en Frankrijk!