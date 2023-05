Ajax greep naast Quinten Timber, middenvelder legt uit waarom hij voor Feyenoord koos

Quinten Timber staat met Feyenoord op de drempel van het kampioenschap. De middenvelder kwam afgelopen zomer over van FC Utrecht, maar de Rotterdammers waren niet de enige geïnteresseerde club. Ook Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep en zijn tweelingbroer Jurriën een vaste stek in de defensie heeft, had hem graag teruggehaald. Timber legt uit waarom hij toch voor Feyenoord koos.

De beide broers waren te gast in Kick 't Met van Ziggo Sport en Quinten gaat daarin in op zijn keuze voor Rotterdam. Zijn oude club Ajax kon hem niet overtuigen, legt hij uit. "Ze hadden een heel plan, maar ook weer niet", aldus Quinten. "Het was een beetje half-half." Hij legt vervolgens uit dat Ajax hem zowel als optie voor het middenveld als de backposities zag.

Feyenoord maakte een betere indruk op Quinten, zo geeft hij dan ook aan. "Mijn gevoel bij Feyenoord was meer: hier ga ik et doen, met deze trainer en bij deze club." Dat hij daarmee de kans om weer met Jurriën samen te spelen liet liggen, was wat hem betreft geen factor. En dat terwijl zijn moeder het wel zag zitten om beide broers weer in één elftal te kunnen zien schitteren. "Het is mijn eigen carrière."

En dus koos hij voor Feyenoord, dat liefst 8,5 miljoen euro voor hem overmaakte naar Utrecht. Tot op heden kwam hij in 21 Eredivisieduels binnen de lijnen, waarin hij twee keer scoorde en drie assists leverde aan teamgenoten. Een knieblessure hield hem vanaf eind februari ruim twee maanden langs de kant, maar afgelopen week vierde hij tegen Excelsior (0-2) zijn rentree. Komende zondag hoopt hij weer minuten te kunnen maken als Feyenoord in De Kuip de landstitel definitief veilig kan stellen tegen Go Ahead Eagles.