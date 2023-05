'Ajax kijkt bij Anderlecht voor belangrijke functies in de jeugd'

Ajax heeft interesse in Robin Veldman en Jean Kindermans van RSC Anderlecht. De assistent-trainer van de Belgen was tussen 2017 en 2021 al actief in de jeugdopleiding van Ajax en moet de verbindingspersoon tussen de bovenbouw en het A-elftal worden. Kindermans is op dit moment hoofd jeugdopleiding en komt ook in die rol ook in aanmerking.

Dat meldt Voetbalkrant.com op donderdagavond. Veldman kent de club nog goed, want heeft er al een lange tijd gewerkt. Op dit moment vervult de Nederlander een hele andere rol bij Anderlecht als assistent-trainer. Ajax is niet de enige club die geïnteresseerd is in Veldman, schrijft het nieuwsmedium.

De tweede persoon die Ajax wil losweken van Anderlecht is Jean Kindermans. Jesper Fredberg, hoofdtrainer van Anderlecht, wil graag dat de Belgische oud-voetballer blijft bij de Brusselse club, maar ‘de cijfers in zijn contract moeten naar beneden’.

Bij Ajax verlaat hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali deze zomer de Amsterdammers en dus moet er een nieuw iemand op die plek komen. Kindermans is dus een kandidaat om deze rol op zich te nemen. Er zijn nog geen andere gegadigden gemeld.