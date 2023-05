Ajax komt vlak voor stemming met aanvullende eisen voor nieuwe televisiedeal Eredivisie

Ajax heeft aanvullende eisen gesteld aan de nieuwe televisiedeal voor de Eredivisie. De Amsterdammers hebben richting zowel richting huidige rechtenhouder ESPN als het viertal gezamenlijke concurrenten KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo en DELTA uitgesproken dat wat hen betreft alle duels in de Keuken Kampioen Divisie én die in de Eredivisie Vrouwen bij het ingaan van het nieuwe contract live worden uitgezonden.

Dat meldt Voetbal International-journalist Freek Jansen in de nieuwste Pak Schaal-podcast. Het zou de Amsterdamse club een doorn in het oog zijn dat niet alle duels van Jong Ajax op het tweede niveau volledig worden uitgezonden. Ook de verrichtingen van het vrouwenelftal in de Eredivisie zijn niet allemaal op televisie of online rechtstreeks te bekijken, maar daar moet met de nieuwe overeenkomst dus verandering in gaan komen. Als alle duels live te volgen zijn, redeneert Ajax, dan worden het beloften- en vrouwenteam commercieel interessanter voor sponsoren.

Lange tijd leek huidig rechtenhouder ESPN de enige serieuze kandidaat om de uitzendrechten van de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie én de vrouwencompetitie langer in bezit te houden. Deze week kwamen de bovengenoemde vier partijen echter met een gezamenlijk, hoger bod op de proppen. Die zou de clubs minimaal 180 miljoen euro per jaar op gaan leveren - een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige deal met ESPN die doorloopt tot medio 2025.

Komende maandag valt de beslissing en zullen de clubs stemmen over de binnengekomen biedingen van ESPN en het viertal. Dan zal ook duidelijk worden of de partij die er met de rechten vandoor gaat kan en wil voldoen aan de eis van Ajax om álle duels in de KKD en de vrouwencompetitie volledig uit te zenden, of dat nu op televisie of online is.