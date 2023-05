ESPN blijft vrezen: telecombedrijven spelen open kaart en maken gigantisch bod openbaar

Mochten de televisierechten van de Eredivisie daadwerkelijk op het bordje van het Consortium van DELTA Fiber, Vodafone Ziggo, KPN en T-Mobiel terechtkomen, dan kunnen de clubs zich flink in de handen wrijven. ‘De achttien eredivisieclubs krijgen gegarandeerd per jaar 180 miljoen euro netto overgemaakt voor de liverechten van de Eredivisie’, maken de telecombedrijven bekend in een persbericht.

Dit is woensdag per brief bevestigd aan de ECV en de clubs en daarmee hopen de telecombedrijven een einde te maken aan de onduidelijkheid die in de afgelopen dagen is ontstaan bij een aantal clubs. Het Consortium maakte onlangs al bekend dat het een voorstel heeft gedaan aan de ECV en de clubs uit de Eredivisie om de rechten op een nieuwe manier te gaan beheren, waarbij de bedoeling is dat er meer geld vrijkomt voor de clubs. Volgens het Consortium was er echter wat ‘ruis’ ontstaan over de totale som.



‘In de afgelopen dagen bleek uit gesprekken met diverse clubs dat er toch ruis was ontstaan en dat niet helemaal helder was wat het gegarandeerde bedrag is dat jaarlijks sowieso aan de clubs wordt overgemaakt’, leest het. Het Consortium, bestaande uit DELTA Fiber, Vodafone Ziggo, KPN en T-Mobile, hoopt daar nu een einde aan te hebben gemaakt. De telecombedrijven hebben door middel van een brief duidelijk proberen te maken dat ‘sowieso ieder jaar netto 180 miljoen euro naar de clubs gaat’. Het Consortium zal samen met de clubs een joint venture - een gezamenlijke onderneming - oprichten voor de exploitatie van de rechten.

‘Alle overige inkomsten in de joint venture, zoals rechten voor de samenvattingen (nu 30 miljoen euro per jaar), buitenlandse uitzendingen, sponsoring en uitzending via ‘public viewing’ in bijvoorbeeld kroegen, komen na aftrek van productiekosten voor 70% ten goede aan de clubs.’ Het gaat in totaal om een bedrag van meer dan 200 miljoen euro wat naar de clubs gaat. Dat bedrag zal mogelijk in de loop der jaren nog toenemen, omdat de verwachting is dat de omzet de komende jaren verder stijgt. ‘Daarnaast krijgen de clubs meer vrijheid om hun eigen beeldrechten ook zelf via eigen onlinekanalen te exploiteren, waardoor zij extra inkomsten kunnen genereren en nog meer aan binding met hun supporters kunnen doen.’