Ajax krijgt advies over De Maradona van de Karpaten, Real en City in evenwicht | FCUpdate Recap

Real Madrid en Manchester City houden het spannend met remise in Bernabéu

Real Madrid en Manchester City hebben hun heenwedstrijd in Madrid in de halve finale van de Champions League met 1-1 gelijkgespeeld. Vinícius Júnior zette De Koninlijke in de eerste helft van ruim twintig meter op voorsprong, maar in de tweede helft maakte Kevin de Bruyne vanaf nagenoeg dezelfde plek op het veld de gelijkmaker. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Bas Kuipers geeft Ajax verrassend trainersadvies: 'Hij is Cruijffiaans, ik zou hem halen'

Go Ahead Eagles-verdediger Bas Kuipers heeft een verrassend advies voor Ajax, mocht die club inderdaad op zoek zijn naar een nieuwe trainer. De 28-jarige back geeft hoog op over de Roemeense legende Gheorghe Hagi, die hij in zijn tijd bij FC Viitorul van dichtbij mocht meemaken. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Quincy Promes komt met opvallende steunbetuiging aan Poetin op Instagram

Quincy Promes lijkt dinsdagavond met een aantal stories op Instagram zijn steun uit te spreken voor de Russische president Vladimir Poetin. De aanvaller van Spartak Moskou begeeft zich daarmee op glad ijs. Het hele artikel lezen? Klik hier!





'FC Utrecht is AZ en Twente te slim af en heeft beoogd opvolger Douvikas binnen'

FC Utrecht sorteert voor op het verwachte vertrek van topscorer Anastasios Douvikas. Volgens het Brabants Dagblad zijn de Domstedelingen erin geslaagd om Mats Seuntjens (31) vast te leggen voor volgend seizoen. De aanvaller loopt uit zijn contract bij RKC Waalwijk en kost Utrecht dus geen transfersom. Volgens de krant tekent hij voor twee seizoenen. Het hele artikel lezen? Klik hier!

BILD: Thomas Müller is reserverol bij Bayern zat en sluit pikante overstap niet uit

Thomas Müller (33) komt al zijn hele loopbaan uit voor Bayern München maar overweegt deze zomer te vertrekken bij Der Rekordmeister. Dat meldt BILD-journalist Christian Falk dinsdagavond. Müller zou zijn reserverol onder Thomas Tuchel beu zijn en bovendien een gebrek aan waardering voelen, waardoor hij zelfs een pikante overstap niet op voorhand uitsluit. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Kramer droomt hardop over Feyenoord-rentree: 'Zou het ultieme einde zijn'

Michiel Kramer (34) droomt van een 'ultiem einde' van zijn loopbaan als speler in het shirt van zijn voormalig werkgever en favoriete club Feyenoord. De spits van RKC Waalwijk gaat in een gesprek met het Algemeen Dagblad in op zijn diepgewortelde liefde voor de Stadionclub, die hij deelt met zijn vader. Het hele artikel lezen? Klik hier!