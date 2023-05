'FC Utrecht is AZ en Twente te slim af en heeft beoogd opvolger Douvikas binnen'

FC Utrecht sorteert voor op het verwachte vertrek van topscorer Anastasios Douvikas. Volgens het Brabants Dagblad zijn de Domstedelingen erin geslaagd om Mats Seuntjens (31) vast te leggen voor volgend seizoen. De aanvaller loopt uit zijn contract bij RKC Waalwijk en kost Utrecht dus geen transfersom. Volgens de krant tekent hij voor twee seizoenen.

Volgens de krant zijn de laatste plooien gladgestreken en maakt FC Utrecht de komst van Seuntjens op korte termijn wereldkundig. Met het vastleggen van de aanvaller is de club volgens VI het eveneens geïnteresseerde FC Twente te slim af. Ook AZ zou volgens De Telegraaf belangstelling hebben gehad in Seuntjens, die tussen 2016 en 2019 ook al onder contract stond in Alkmaar.

Als de transfer inderdaad bevestigd wordt, dan komt al snel een einde aan de Waalwijkse periode van Seuntjens. RKC pikte hem afgelopen winter nog op bij Fortuna Sittard, waarna hij in het elftal van Joseph Oosting direct een basisplaats voor zich opeiste. In zeventien wedstrijden trof hij na de winter vier keer doel voor RKC en was hij minstens zo belangrijk als aangever; getuige de acht assists die hij achter zijn naam wist te krijgen. Komende zaterdag wacht Seuntjens en RKC een uitduel met uitgerekend FC Utrecht.

Met het aantrekken van Seuntjens loopt FC Utrecht vooruit op een naderende leegloop in de voorhoede. Topscorer Douvikas ligt goed in de markt en technisch directeur Jordy Zuidam gaf recent al aan dat hij in principe niet te behouden zal zijn. Ook Bas Dost wordt in verband gebracht met een vertrek; zijn oude club FC Emmen zou de beste papieren voor de voormalig international hebben. Ook Sander van de Streek vertrekt deze zomer mogelijk uit Utrecht, zijn aflopende contract is nog altijd niet verlengd.