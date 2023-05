FC Utrecht-td Zuidam verwacht drietal uitblinkers te verliezen: 'Je moet realistisch zijn...'

Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht, verwacht niet dat drie spelers die dit seizoen uitblinken in de Domstad komende zomer te behouden zijn. Zowel doelman Vasilios Barkas als topscorer Anastasios Douvikas en Taylor Booth zullen vermoedelijk gaan vertrekken bij de huidige nummer zeven van de Eredivisie.

Dat zegt Zuidam donderdag in gesprek met ESPN. Doelman Barkas wordt dit seizoen gehuurd van het Schotse Celtic, maar volgens de td dreigt zijn periode in Utrecht beperkt te blijven tot slechts één seizoen. "Bij veel van onze huurspelers is een koopoptie in het huurcontract bedongen. Bij Barkas is dat niet zo. Om eerlijk te zijn is de kans minimaal dat hij blijft", geeft Zuidam toe. Toch bekijkt hij de mogelijkheden om de Griek langer voor de club te behouden, al ziet hij die kansen dus somber in.

Ook Barkas' landgenoot Douvikas en voormalig Bayern München-speler Taylor Booth lijken voor een zomers vertrek te staan. "Voor spelers Booth en Douvikas weet ik dat er veel interesse is", zegt Zuidam. De realiteit is dat FC Utrecht het zich niet kan veroorloven om een grote transfersom te laten lopen, zo geeft hij aan. "Als we de club gezond willen houden, moeten we transfers maken. We hebben als doel om voor zo'n €12 miljoen euro te verkopen. Dat moeten we ook volgend jaar weer doen. Dan zijn dat jongens die een waarde vertegenwoordigen."

Daarnaast geeft Zuidam ook een update over een aantal spelers die na dit seizoen uit hun contract lopen, waaronder Bas Dost, Sander van der Streek en Mark van der Maarel. "Met Dost hebben we afgesproken om daar de komende periode over in gesprek te gaan. Met Van der Streek waren we al in gesprek, maar we kennen zijn ambities. Hij wil misschien een stap maken naar het buitenland. We doen er als club wel alles aan om hem te behouden", zegt Zuidam over de eerste twee. Ook heeft de club de intentie om langer door te gaan met clubicoon Van der Maarel. "Dat duurt zo lang omdat we ook praten over de tijd na zijn spelerscarrière. Om te kijken of hij ook dan voor de club behouden kan blijven", aldus Zuidam.