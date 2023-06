'Sparta lijkt sterkhouder te verliezen aan degradant FC Groningen'

FC Groningen moet ondanks de degradatie toch weer verder met het samenstellen van een selectie en is uitgekomen bij Mica Pinto van Sparta Rotterdam. De linksback is na dit seizoen transfervrij en kan goed gaan verdienen in het noorden.

Pinto speelt een goed seizoen met Sparta en draagt daarbij ook zijn steentje aan bij. De Rotterdammers waren een lange tijd met elkaar in onderhandeling over een nieuw contract, maar tot een overstemming kwam het nog niet. Groningen ziet dat ook en hoopt de Luxemburger vast te kunnen leggen voor volgend seizoen, meldt Voetbal International. De linksback wilde eigenlijk naar een club in het buitenland, maar denkt toch goed na over het serieuze aanbod van Groningen.

Artikel gaat verder onder video

Groningen kijkt ook verder naar andere posities en wil zich versterken met Kevin van Veen, spits van Motherwell, en met oud-speler Leandro Bacuna. De middenvelder van Norwich City kan alleen komen als er wat meer spelers vertrekken. Nick Bakker traint deze zomer ook mee in Groningen en probeert een contract af te dwingen.

FC Utrecht wil keeper behouden

In Utrecht zijn ze ook bezig met het samenstellen van de selectie. Keeper Vasilis Barkas is gehuurd van Celtic en laat daar volgens TalkSport zijn contract ontbinden. Onlangs sprak technisch directeur Jordy Zuidam al uit dat hij de Griek graag langer ziet blijven. Al is het financieel haast onmogelijk om de doelman definitief vast te leggen.