FC Groningen-captain Bacuna fakete blessure om niet te trainen: 'Foute keuze geweest'

Leandro Bacuna (32) is terug bij FC Groningen, maar heeft bij Cardiff City bijzondere avonturen meegemaakt. Na de degradatie uit de Premier League wilde de club af van middenvelder vanwege zijn hoge salaris. Dat lukte niet, maar later werd hij alsnog uit de selectie gezet. Om te voorkomen dat hij moest trainen bij de beloftenploeg, deed hij alsof hij een blessure had.

Dat vertelt Bacuna bij Voetbal International. De middenvelder werd teruggezet naar het O21-team, zonder uitleg, en mocht ook niet meer trainen met de hoofdmacht. Daarop verloor Bacuna zijn motivatie en besloot om een blessure te faken, maar dat was niet handig, omdat veel clubs door die blessure geen belangstelling meer hadden.

“Dat heeft me dus flink belemmerd in de zoektocht naar een nieuwe club”, blikt Bacuna terug. Uiteindelijk kwam hij na een aantal maanden terecht bij Watford, maar ook daar was hij periode kort en werd hij deze zomer opnieuw transfervrij. “Zelfs deze zomer was het nog zo dat clubs over die vermeende blessure begonnen. Achteraf heb ik er spijt van, ik had daar iets slimmer moeten zijn en gewoon moeten blijven trainen. Het is een foute keuze geweest”, is de captain van FC Groningen eerlijk.

“Maar het is wel fijn om nu eens een keer naar buiten te brengen dat ik helemaal niet geblesseerd ben geweest, dan is dat verhaal ook maar eens uit de wereld. Ik heb in mijn loopbaan nog geen last gehad van serieuze blessures. Dat hoop ik zo te kunnen houden”, verduidelijkte Bacuna.