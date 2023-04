Pinto laat Het Kasteel ontploffen met Puskás Award-waardige uithaal namens Sparta

Mica Pinto heeft zaterdagavond het mooiste doelpunt uit zijn loopbaan gemaakt. De linksback van Sparta Rotterdam was onlangs al op fraaie wijze trefzeker tegen stadgenoot Feyenoord en deed dat nog een dunnetjes over in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Pinto zorgde vlak voor rust op geniale wijze voor de fantastische 1-0 in het voordeel van de gastheer.

Een aanval van Sparta leek dood te lopen, maar Koki Saito bezorgde de bal alsnog bij Pinto. Vanaf de linkerkant leek hij een voorzet te geven, maar toch besloot hij hard uit te halen. De knal vloog snoeihard in het doel achter de kansloze Heerenveen-doelman Xavier Mous. Het was voor de Luxemburger zijn tweede doelpunt van het seizoen namens de Rotterdammers.