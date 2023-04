Sparta Rotterdam is zondagmiddag door een schitterende knal van Michael Pinto op gelijke hoogte gekomen met Feyenoord. De ploeg van Maurice Steijn liep vroeg tegen een achterstand aan, maar kwam via linksback Pinto op prachtige wijze terug in de wedstrijd.

Mica Pinto schiet hem met z'n "hele goede linker" schitterend binnen 💫😱#SPAFEY pic.twitter.com/9unLbFGZnu — ESPN NL (@ESPNnl) April 2, 2023