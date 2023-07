FC Groningen begroet transfervrije oude bekende op de training

FC Groningen heeft met Leandro Bacuna (31, op archiefbeeld) een oude bekende op de training begroet. De Nederlandse middenvelder diende een verzoek in om zijn conditie op peil te houden in de komende tijd en dat is gehonoreerd door de Eerste Divisie-club.

Dat meldt FC Groningen woensdagochtend. “De door de FC opgeleide middenvelder traint de komende periode mee met de eerste selectie”, schrijft FC Groningen via de sociale kanalen. Er wordt in het bericht niet geschreven over een mogelijk dienstverband, maar dat Bacuna tijdelijk terugkeert op het oude nest, heeft op social media alweer gezorgd voor enkele geruchten.

Artikel gaat verder onder video

Bacuna doorliep de jeugdopleiding van de Trots van het Noorden en speelde meer dan honderd wedstrijden voor het eerste team, alvorens hij voor ruim een miljoen euro naar Aston Villa vertrok in 2013. Zijn periode aldaar werd net als bij Reading en Cardiff City een behoorlijk succes, totdat zijn contract in Wales afliep en Bacuna een tijdje clubloos was. Hij speelde het afgelopen half jaar nog voor Watford, maar kwam daar niet verder dan vijftien wedstrijden.

Met meer dan tweehonderd wedstrijden in het Championship, ruim honderd in de Eredivisie en bijna honderd in de Premier League neemt Bacuna een hoop bagage met zich mee. Een terugkeer lijkt financieel dan ook een lastig verhaal te worden voor FC Groningen, tenzij Bacuna water bij de wijn wil doen. Eerder toonde de club zich met Marco Rente, Marvin Peersman en Kevin van Veen al wel slagvaardig.