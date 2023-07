FC Utrecht stunt met komst 'onhaalbare' keeper, Branderhorst kind van de rekening

FC Utrecht is er in geslaagd om doelman Vasilios Barkas definitief aan zich te binden. De Grieks-Nederlandse doelman kwam afgelopen seizoen al op huurbasis uit voor de Domstedelingen maar maakt nu transfervrij een permanente overstap naar Stadion Galgenwaard. Voor Mattijs Branderhorst zijn de druiven ondertussen zuur.

Barkas tekent in Utrecht een eenjarig contract waarin een optie voor een tweede seizoen is opgenomen. Technisch directeur Jordy Zuidam reageert verguld op het feit dat Barkas ook komend seizoen in Utrecht te bewonderen zal zijn. "Het leek niet haalbaar om Vasilis te behouden, maar dat het alsnog is gelukt maakt ons trots en geeft aan dat Vasilis heel graag voor onze club en supporters wil blijven spelen", reageert Zuidam op de clubsite.

Dat Barkas niet voor de bank gehaald is bijkt wel uit de lovende woorden die Zuidam over de keeper spreekt: "We zijn uitermate blij met het feit dat we Vasilis aan ons hebben verbonden", begint hij. "Tijdens het afgelopen seizoen heeft Vasilis bewezen een toegevoegde waarde te zijn voor het team en hij heeft het voorbije seizoen aangetoond tot de betere keepers in de Eredivisies te behoren", aldus Zuidam.

Bij Barkas' concullega Mattijs Branderhorst is het transfernieuws ongetwijfeld minder goed gevallen. De 29-jarige sluitpost kwam eerder deze zomer over van NEC, waar hij zijn basisplaats kwijtraakte toen die club Jasper Cillessen verrassend terug naar Nederland haalde. Met de komst van Barkas dreigt voor Branderhorst opnieuw een rol op het tweede plan.