'FC Utrecht pakt door op de transfermarkt en wil winkelen bij FC Emmen en NEC'

FC Utrecht hoopt zich deze zomer te versterken met Ole Romeny en Mattijs Branderhorst. De club uit de Domstad wil de selectie voor het nieuwe voetbaljaar snel rond hebben en speurt naar versterkingen voor meerdere plekken. In die zoektocht lijkt Utrecht opnieuw een transfervrije slag te slaan.

Volgens Voetbal International zijn Romeny en Branderhorst op weg naar Stadion Galgenwaard. De 22-jarige Romeny maakt dit seizoen furore bij FC Emmen, waar zijn contract deze zomer afloopt. Hij staat naar verluidt op het punt om een meerjarig contract te tekenen bij Utrecht. Branderhorst staat ook hoog op het lijstje. Hij heeft een aanbieding van zijn huidige werkgever NEC Nijmegen op zak, maar daar is hij tweede doelman.

Eerder roerde Utrecht zich al behoorlijk op de transfermarkt. Souffian El Karouani werd al transfervrij overgenomen van NEC. Daarnaast werd een mondeling akkoord bereikt met Mats Seuntjens, die een goed seizoen draaide bij RKC Waalwijk. De handtekeningen staan echter nog niet op papier. Marouan Azarkan moet ook een aanwinst van Utrecht worden. Hij werd door Feyenoord verhuurd aan Excelsior en wordt ook gelinkt aan FC Twente.

Het gaat overigens zo goed als zeker niet bij inkomende transfers blijven in Stadion Galgenwaard. Topscorer Tasos Douvikas overweegt een vertrek bij de club, terwijl er voor Taylor Booth al veel belangstelling is. Daarnaast is het nog de vraag wat Sander van de Streek en Bas Dost deze zomer gaan doen. Beide routiniers beschikken over een aflopend contract en zouden zomaar eens kunnen vertrekken uit Utrecht.