Bas Kuipers geeft Ajax verrassend trainersadvies: 'Hij is Cruijffiaans, ik zou hem halen'

Go Ahead Eagles-verdediger Bas Kuipers heeft een verrassend advies voor Ajax, mocht die club inderdaad op zoek zijn naar een nieuwe trainer. De 28-jarige back geeft hoog op over de Roemeense legende Gheorghe Hagi, die hij in zijn tijd bij FC Viitorul van dichtbij mocht meemaken.

Kuipers kwam in 2018 en 2019 tot negen wedstrijden onder trainer Hagi bij de Roemeense topclub, die tegenwoordig door het leven gaat als FCV Farul Constanta. Zijn trainer heeft echter een onuitwisbare indruk op hem gemaakt. "Oprecht, qua voetbalinzicht: niet normaal", zegt Kuipers nog altijd bewonderend in de podcast Fresia en Milan Parkeren de Bus van ESPN.

"Als ik Ajax was zou ik hem halen", vervolgt Kuipers. "Hij is echt een hele goede trainer", bezweert hij. Wel plaatst hij direct enkele kanttekeningen bij het advies. "Hij komt niet echt weg uit dat land (Roemenië, red.) en ik weet niet hoe hij is in de omgang met sterren." Toch eindigt hij met een onvervalste reclame over zijn voormalige coach: "Zijn denkbeeld over voetbal is ongekend goed. Hij is natuurlijk Cruijffiaans, Johan Cruijff is zijn grote idool", aldus Kuipers.

Hagi wordt algemeen beschouwd als de grootste speler in de geschiedenis van Roemenië. In zijn hoogtijdagen als speler kwam De Maradona van de Karpaten uit voor zowel Real Madrid als aartsrivaal FC Barcelona. In 2001 beëindigde hij zijn imposante loopbaan bij Galatasaray, waarmee hij een jaar eerder de UEFA Cup won ondanks een rode kaart van Hagi in de finale. In 2009 richtte Hagi de club Viitorul op, waarvan hij in 2014 trainer werd. Twee jaar geleden fuseerde de huidige koploper van de Roemeense Superliga met Farul Constanta, waardoor de naam Viitorul verdween.