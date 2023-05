Real Madrid en Manchester City houden het spannend met remise in Bernabéu

Real Madrid en Manchester City hebben hun heenwedstrijd in Madrid in de halve finale van de Champions League met 1-1 gelijkgespeeld. Vinícius Júnior zette De Koninlijke in de eerste helft van ruim twintig meter op voorsprong, maar in de tweede helft maakte Kevin de Bruyne vanaf nagenoeg dezelfde plek op het veld de gelijkmaker.

In de halve finale van het miljoenenbal stond het affiche van deze Champions League-jaargang op het programma: Real Madrid - Manchester City. Vorig jaar trokken de Madrilenen in dezelfde ronde aan het langste eind na een bloedstollend tweeluik, maar ditmaal beschikte Pep Guardiola over een nieuw wapen: Erling Haaland. Vorige week verbrak de Noorse spits het record voor meeste Premier League-doelpunten in een seizoen met 35, en ook in de Champions League staat het fenomeen reeds op twaalf doelpunten.





De potige aanvaller kreeg in de beginfase een paar kleine kansen, maar kwam verder weinig in het spel voor. Niet alleen omdat hij constant dubbele dekking kreeg, maar ook omdat Real Madrid na de eerste minuten ver inzakte. Tot op een zekere hoogte kon Manchester City rustig combineren, maar vervolgens werden de ruimtes in het centrum te klein om deze effectief te kunnen bespelen. Hoewel ook de vleugelspelers weinig ruimtes kregen, zorgden zij nog wel voor enig gevaar. Real Madrid ruimde alles vakkundig op, maar kwam er ondertussen zelf weinig aan te pas. De ploeg van Carlo Ancelotti leunde op snelle uitbraken, maar was de bal door de hoge druk van Manchester City vaak voortijdig weer kwijt.





Hoewel Rodri en Kevin de Bruyne Thibaut Courtois met een afstandsschot al tot lastige reddingen hadden gedwongen, was het gevaarlijkste moment toch van de Madrilenen. Na een solo over de linkerflank gaf Vinícius Junior een scherpe voorzet richting Karim Benzema, maar Ruben Dias kon met een sliding voorkomen dat de Fransman bij de tweede paal binnen kon schieten. Vervolgens begonnen Los Blancos de ploeg van Guardiola steeds hoger op het veld vast te zetten. City was nog steeds de bovenliggende partij en kwam bij vlagen onder de druk vandaan, maar een treffer leek ver weg. Niets was echter minder waar.





De openingstreffer kwam echter niet van de bezoekers, maar van Real Madrid. Eduardo Camavinga gunde de bal na een goede actie aan Vinícius, die vanaf een meter of 25 de bal hard achter Ederson knalde. Daarna moest Manchester City op zoek naar een antwoord. Bijna wist Kevin de Bruyne dat antwoord kort na rust te formuleren, maar na een goede steekpass van Bernardo Silva kreeg hij de bal niet langs zijn landgenoot Courtois. De poging van de 31-jarige middenvelder leek een Engels offensief in te leiden, maar na een geblokt schot van Haaland was het Real Madrid dat de druk opvoerde. Door slordigheden bij The Citizens en hoge druk kwam de thuisploeg vaak snel aan de bal, maar ook het Madrileense offensief was geen lang leven beschoren.





Uiteindelijk kwam Manchester City via De Bruyne verdiend langszij. Nadat Rodri een risicovolle pass van Camavinga onderschepte kwam de bal uiteindelijk bij de spelmaker terecht, die de bal kiezelhard binnenschoot. Vervolgens gingen beide ploegen op zoek naar de winnende treffer. Het spel golfde in de slotfase op en neer, al had Real Madrid de lichte overhand. Karim Benzema en Aurelien Tchouameni kregen nog grote kansen om een verandering in de score te brengen, maar zagen hun pogingen door Ederson gekeerd worden. Uiteindelijk konden beide ploegen echter geen verschil meer maken, waardoor volgende week in Manchester het verschil gemaakt moet worden.



Man of the match: Vinícius Junior