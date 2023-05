Kramer droomt hardop over Feyenoord-rentree: 'Zou het ultieme einde zijn'

Michiel Kramer (34) droomt van een 'ultiem einde' van zijn loopbaan als speler in het shirt van zijn voormalig werkgever en favoriete club Feyenoord. De spits van RKC Waalwijk gaat in een gesprek met het Algemeen Dagblad in op zijn diepgewortelde liefde voor de Stadionclub, die hij deelt met zijn vader.

De droom van Michiel Kramer (34) kwam in de zomer van 2015 voor het eerst uit toen Feyenoord de boomlange spits overnam van ADO Den Haag. Na drie seizoenen vertrok Kramer, een landstitel rijker, weer uit De Kuip. Nadat hij het plezier in het spelletje helemaal kwijtraakte in zijn tweede periode in Den Haag, schiet hij tegenwoordig als vanouds met scherp in het shirt van RKC Waalwijk. Met twaalf doelpunten in 24 wedstrijden loopt de routinier keurig één op twee namens het elftal van Joseph Oosting, dat drie ronden voor het einde nog altijd meedoet om de play-offs om Europees voetbal.

Toch zou Kramer er alles voor over hebben om nog één keer het shirt van Feyenoord aan te mogen trekken, zo zegt hij. Bij zijn eerste overgang naar Rotterdam-Zuid had hij de pech dat de Open Dag, waarop de aanwinsten met een helikopter aan het publiek in het stadion worden gepresenteerd, al achter de rug was. "Alleen al voor mijn vader zou het mooi zijn als ik ooit nog eens een herkansing krijg in die helikopter", aldus Kramer. "Als pinchhitter terugkeren bij Feyenoord, ja, dat zou het ultieme einde van mijn loopbaan zijn."

Terwijl hij zelf nog altijd kans maakt op de topscorerstitel in de Eredivisie, geniet Kramer naar eigen zeggen minstens zo hard van de aanstaande landstitel van zijn voormalige werkgever. "Heus, je kunt je niet voorstellen wat het betekent dat ‘we’ nu weer die titel gaan pakken. Kan-ie jaren op teren", zegt hij over zijn vader Willem, die net zo behept met het Feyenoord-virus is als zijn zoon. "En voor mij geldt hetzelfde. Man, we zijn zo gelukkig nu Feyenoord weer is wat het voor ons altijd is geweest: de grootste en mooiste club ter wereld."