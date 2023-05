Ajax laat oog vallen op PSV-aanvaller Fábio Silva

Een pikante overstap lonkt voor Fábio Silva. De twintigjarige Portugese aanvaller, die het afgelopen half jaar door PSV werd gehuurd van Wolverhampton Wanderers, staat volgens het Eindhovens Dagblad in de belangstelling van Ajax.

De Amsterdammers zouden zeer gecharmeerd zijn van Silva en zich zelfs al concreet hebben gemeld bij het management van de aanvaller. Bij Ajax is men mede door de aanstaande terugkeer van Lorenzo Lucca naar Pisa op zoek naar nieuwe aanvallende opties voor volgend seizoen. Silva is een van de namen die op het Amsterdamse lijstje prijkt.

Silva werd afgelopen winter door PSV als stand-in van Luuk de Jong naar Eindhoven gehaald. De kortgeleden opgestapte Ruud van Nistelrooij gebruikte hem ook op andere aanvallende posities. In de bekerfinale tegen uitgerekend Ajax schoot Silva de beslissende penalty binnen. Verder was hij goed voor vier goals en één assist in 600 speelminuten in de Eredivisie.

Bij Wolverhampton Wanderers, dat in 2020 liefst veertig miljoen euro voor hem neertelde, lijkt Silva geen toekomst meer te hebben. De Portugees ziet een langer verblijf bij de Engelse club in elk geval niet zitten. Ajax is een van de clubs die wel oren heeft naar een samenwerking met de aanvaller, terwijl PSV zich niet zomaar neerlegt bij zijn vertrek. Ook Sevilla zou geïnformeerd hebben naar de diensten van Silva.

