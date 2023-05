Vader van Silva gaat in gesprek met PSV; forse concurrentie voor Ajax

PSV legt zich nog niet neer bij een vertrek van Fábio Silva. De club gaat deze week in gesprek met de vader van de spits, zo weet journalist Mounir Boualin van FCUpdate. Dan worden de mogelijkheden besproken om het verblijf van Silva te verlengen, maar dat wordt een zware opgave.

De twintigjarige Portugees wordt sinds januari gehuurd van Wolverhampton Wanderers. De verhuurperiode was tot het eind van het inmiddels beëindigde seizoen. Silva keert in principe dus terug in Wolverhampton, waar zijn contract nog drie jaar doorloopt. Hij had het echter uitstekend naar zijn zin in Eindhoven en zou graag langer blijven. Zijn vader gaat deze week met de clubleiding van PSV in gesprek over die wens.

Het wordt voor PSV moeilijk om Silva te behouden, want Wolverhampton wil de spits eigenlijk alleen verkopen. De Premier League-club hanteert een prijskaartje dat normaliter te hoog ligt voor PSV. Bovendien is er concurrentie, want ook Sevilla heeft geïnformeerd naar de diensten van Silva. Als die club woensdag de Europa League-finale wint, kan Silva de zekerheid van Champions League-voetbal worden geboden. Eerder op de maandag meldde het Eindhovens Dagblad al dat Ajax eveneens gecharmeerd is van hem.

Silva werd door PSV als stand-in van Luuk de Jong naar Eindhoven gehaald. De onlangs opgestapte Ruud van Nistelrooij gebruikte hem ook op andere aanvallende posities. In de bekerfinale tegen Ajax schoot Silva de beslissende penalty binnen. Verder was hij goed voor vier goals en één assist in 600 speelminuten in de Eredivisie.

