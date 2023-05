'Ajax lijkt flink te kunnen cashen: Edson Álvarez verschijnt op de radar in Duitsland'

Edson Álvarez lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken in het shirt van Ajax. De middenvelder werd vorige zomer al gelinkt aan een vertrek naar de Premier League, terwijl hij in vooral in verband gebracht met clubs uit de Bundesliga. Ajax zou naar verluidt 50 miljoen euro willen ontvangen voor Álvarez.

Dat bedrag wordt genoemd door het Duitse medium Sky Sport Deutschland. Álvarez stond eerder al op het verlanglijstje van het kapitaalkrachtige Chelsea, maar van een transfer kwam het een aantal maanden geleden niet. De kans dat er komende zomer veel gaat gebeuren rond de Mexicaan is vrijwel honderd procent. Inmiddels lijken zowel Bayern München en Borussia Dortmund zijn zinnen te hebben gezet op de controleur.

Álvarez ligt bij Ajax nog vast tot medio 2025 en is in de Johan Cruijff ArenA een belangrijke schakel. Volgens het Duitse medium BILD is dat dus ook opgevallen in München en Dortmund. De belangstelling van Bayern was al een tijdje duidelijk, terwijl Dortmund zich nu ook mengt. In het Signal Iduna Park moet men namelijk op bezoek naar een vervanger van Jude Bellingham, die waarschijnlijk naar Real Madrid vertrekt.

Ajax lijkt komende zomer mee te moeten gaan werken aan meerdere transfers. Als de Amsterdammers er niet in slagen om de Champions League te bereiken, zijn Álvarez en Momamhed Kudus volgens het Algemeen Dagblad grote kanshebbers voor een vertrek. Álvarez heeft inmiddels vier seizoenen achter de rug in Amsterdam. Ajax nam hem in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro over van het Mexicaanse Club América.