Ajax heeft via een fraaie video afscheid genomen van Edwin van der Sar. De algemeen directeur van de Amsterdammers kondigde zijn afscheid aan per 1 juni en op de sociale media van Ajax, kwam er dinsdag een fraaie compilatie online. 'What a journey it has been, Edwin', staat in het bijschrift van de video. Eerder op de dag nam hij zelf met een boodschap via Twitter ook al afscheid van de Ajax-fans.

What a journey it has been, Edwin! 🙏 pic.twitter.com/sCyCYJS8DX — AFC Ajax (@AFCAjax) May 30, 2023