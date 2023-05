Ajax-supporters lachen zich rot om felicitatie van Sjaak Swart aan Feyenoord

Sjaak Swart heeft Feyenoord op geheel eigen wijze gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap. Via Instagram maakt Swart haarfijn duidelijk dat zijn club Ajax vijftig jaar geleden al zestien landstitels had verzameld, evenveel als Feyenoord er nu heeft.

"Nog gefeliciteerd Feyenoord met jullie verdiende zestiende kampioenschap. Die had ik vijftig jaar geleden al!", schrijft Swart op Instagram. Hij voegt een foto toe van het zestiende kampioenschap van Ajax in 1973. Hoewel Swart de titel van Feyenoord 'dik verdiend' noemt en de 'paar Feyenoord-vrienden die hij heeft' van harte feliciteert, plaatst hij de prestatie op zijn eigen wijze dus wel in perspectief.

Andy van der Meijde en Wesley Sneijder kunnen de post wel waarderen. "Hahah Sjaak, je kan het niet laten, hè", schrijft laatstgenoemde. Ook supporters van Ajax kunnen lachen om de felicitatie van Swart. "Hahaha Sjaak, dit is echt goede humor", klinkt het bijvoorbeeld. Of: "Ja toch mister Ajax, zo hoort het."