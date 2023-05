Ajax-trainer Heitinga was 'not amused' over uitspraken oud-ploeggenoot Sneijder

Ajax-trainer John Heitinga was volgens Wilfred Genee 'not amused' over de uitspraken van zijn voormalig ploeggenoot Wesley Sneijder. Die stelde vorige week bij Veronica Offside dat de positie van de voormalig verdediger als trainer van de Amsterdammers niet houdbaar was.

"Europees zijn ze uitgeschakeld door die Duitsers (Union Berlin, red.), het kampioenschap is weg en de tweede plek wordt ook nog lastig voor ze", zei Sneijder destijds, nog vóór het gelijkspel tussen Ajax en AZ van afgelopen weekend. "En hij heeft de bekerfinale niet gewonnen", vervolgde Sneijder, "dan moet je objectief zijn en is het niet genoeg."

Presentator Wilfred Genee kwam afgelopen maandagavond in datzelfde programma terug op de uitlatingen van Sneijder aan het adres van Heitinga. "Ik heb wel van wat mensen gehoord dat hij (Heitinga, red.) not amused was dat jij dat gezegd hebt", hield Genee de recordinternational voor. "Dat mag", antwoordde Sneijder daarop, "en dat durft ik ook tegen hemzelf te zeggen."

Bekijk hieronder het hele fragment terug, waarin Sneijder verder ingaat op de toekomst van Heitinga én aanvoerder Dusan Tadic.