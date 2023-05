Ajax verslaat FC Utrecht en kan zowel Champions League als Conference League nog in

Ajax maakt nog kans op Champions League-voetbal. De ploeg van John Heitinga won moeizaam met 3-1 van FC Utrecht, terwijl nummer twee PSV tegelijkertijd niet voorbij sc Heerenveen kwam (3-3). Het gat bedraagt drie punten; als PSV op de slotdag verliest bij AZ en Ajax wint bij FC Twente, eindigen de Amsterdammers als tweede. Maar ook de Conference League dreigt nog: als Ajax verliest van Twente en AZ wint van PSV, dan is de vierde plek een feit.

Met vijf punten achterstand op PSV en nog twee wedstrijden voor de boeg leek de tweede plaats voor Ajax niet meer haalbaar. Daardoor moeten de Amsterdammers vooral naar beneden kijken, want het gat met naaste belager AZ was voorafgaand aan de wedstrijd slechts twee punten. Een overwinning tegen angstgegner FC Utrecht was daarom noodzakelijk. John Heitinga zag na de moeizame overwinning tegen FC Groningen (2-3) geen redenen om zijn basiself te wijzigen, terwijl bij de Domstedelingen Taylor Booth na een schorsing terugkeerde.

De 21-jarige Amerikaan produceerde na een kwart wedstrijd de eerste Utrecht-poging, maar zag zijn schot hoog over vliegen. De Domstedelingen hadden niets in te brengen en de 1-0 stand voor de thuisploeg was dan ook geen verrassing. Dat had ook zomaar meer kunnen zijn, maar in de eerste minuten vergaten de vrijstaande Brian Brobbey (zwakke kopbal) en Dusan Tadic (schot recht op keeper) hun levensgrote kansen af te ronden. Ajax bleef vervolgens op een goed tempo combineren, maar door een betere defensieve opstelling van FC Utrecht verwerd de stortbui aan kansen tot een lichte regen. Na twintig minuten zorgde de lichte regen echter wel voor een donderslag van Bergwijn. Een onderschepping van Hato leidde een goede rush van Owen Wijndal in, waarna de veel bekritiseerde buitenspeler de bal vanaf de rechterkant in de linkerhoek schoot.

Vervolgens probeerde Utrecht iets meer uit haar schulp te kruipen, maar aanvallend was de ploeg van Michael Silberbauer niet in staat een vuist te maken. Ajax kon de doorzichtige passes vaak gemakkelijk onderscheppen, waardoor bij rust een corner het enige noemenswaardige voor de bezoekers was. Ja, Nick Viergever kopte de bal bijna raak, maar dat was wel op het eigen doel. Tot zijn grote geluk zag de oud-Ajacied de bal via de paal naast gaan. Ajax kreeg opnieuw enkele grote kansen met gevarieerd aanvalsspel, maar vergat de marge te vergroten. Bergwijn en Brobbey kregen goede kansen in mooie posities, maar hun pogingen gingen niet tussen de palen.

Kort na rust was het schot van Anastasios Douvikas wel tussen de palen, en was de eerste serieuze poging ook gelijk raak voor FC Utrecht. Booth had alle tijd en ruimte voor een goede voorzet richting de Griekse spits, waarna hij Hato goed van zich af hield en hard raak schoot. Zo moest Ajax op zoek naar een hernieuwde voorsprong, maar was dat nog lastiger dan voorheen. De grote mogelijkheden werden vaak niet goed benut en werden goed gepakt door Vasilios Barkas, maar door grote drukte in het strafschopgebied hoefde de Griekse keeper zeker niet bij elke poging in te grijpen.

Op de 2-1 van Brobbey had hij echter geen antwoord. De potige spits gleed de bal vanaf een meter voor het doel binnen, nadat Kudus een hoge voorzet op hem terugkopte. Utrecht was de laatste minuten voor de treffer reeds iets aanvallender aan het denken en had nu een noodzaak daartoe, maar de Domstedelingen hadden veel moeite om uit open spel aanvallend een vuist te maken. Een vrije trap leek wel de gelijkmaker te brengen, maar Mike van der Hoorn zag zijn poging achter een duikende Rulli op de paal uiteen spatten. Met elke wegtikkende minuut voerde Utrecht de druk op, maar daarmee werden ook de ruimtes groter.

Uiteindelijk kwam Ajax nog op 3-1, nadat invaller Mika Godts met een geweldige pass de inlopende Klaassen bediende. Ajax behoudt daardoor de voorsprong op AZ en kan na het gelijkspel van PSV zelfs nog dromen van de tweede plaats.