'Ajax ziet Duitse topclub al afhaken in de strijd om gewilde Edson Álvarez'

Bayern München wordt zo goed als zeker niet de nieuwe club van Edson Álvarez. De middenvelder van Ajax lijkt bezig aan zijn laatste weken in het shirt van de Amsterdammers, maar de Allianz Arena is niet zijn bestemming. Borussia Dortmund blijft wel zeer gecharmeerd van de Mexicaan.

Dat nieuws werd vrijdagmiddag gebracht door Florian Plettenberg, een bekende journalist van Sky Sport. Hij geeft aan dat Bayern het type speler dat Álvarez is zeker ziet zitten. Toch is de koploper van de Bundesliga volgens Plettenberg niet van plan om zich komende zomer in de strijd om de middenvelder te mengen. Er zouden bij Bayern namelijk andere plannen zijn om het middenveld een nieuwe impuls te geven.

Het afhaken van Bayern betekent overigens niet dat de Bundesliga nu al verleden tijd is voor Álvarez. De 25-jarige sterkhouder van Ajax wordt namelijk ook nauwlettend in de gaten gehouden door Dortmund. Álvarez ziet een transfer naar het Signal Iduna Park als een mooie stap, al moeten die Borussen dan wel een flinke zak geld op tafel liggen. Ajax wil namelijk liefst vijftig miljoen euro zien voor de belangrijke kracht.

Ajax is in ieder geval van plan om mee te werken aan een vertrek van Álvarez, die bezig is aan zijn vierde seizoen in Amsterdam. De huidige nummer drie van de Eredivisie nam hem in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro over van het Mexicaanse Club América. Eerder werd Álvarez al gelinkt aan een transfer naar Chelsea. Volgens Plettenberg is er nog altijd belangstelling vanuit de top van de Premier League.