Borussia Dortmund ontving ‘veel meer’ dan gedacht voor Jude Bellingham

Borussia Dortmund heeft meer dan 103 miljoen euro ontvangen voor de transfer van naar Real Madrid. Dat bevestigt Hans-Joachim Watzke, voorzitter van de Duitsers, in gesprek met AS Diario.

Gezien de stormachtige ontwikkeling van Bellingham dit seizoen in Madrid, krijgt Watzke de vraag of 103 miljoen euro hem daar een beetje bij troost. “Als het maar 103 miljoen euro was geweest, hadden we slecht onderhandeld”, laat hij weten. “Maar nee, het is geen troost, want spelers als Jude of Erling (Haaland, red.) hebben niet alleen hun sporen achtergelaten in Dortmund. Het zijn twee spelers die we hier enorm waarderen.”

“Er is geen bedrag dat dit compenseert”, vervolgt de bestuurder. “Als je ze moet laten gaan, gebeurt dat natuurlijk voor het grootst mogelijke bedrag.” Wanneer gevraagd of Borussia Dortmund dus meer dan 103 miljoen euro heeft ontvangen voor Bellingham, bevestigt Watzke dit: “Veel meer.”

Dortmund geldt momenteel als een van de clubs in Europa die spelers voor een hoog bedrag kan doorverkopen. Watzke hoopt dat BVB de sterren in de toekomst langer vast kan houden. “Wij hadden graag iemand als Bellingham langer bij ons gehouden. Maar als je de mogelijkheid hebt om aanzienlijke bedragen te ontvangen, moet je daar altijd rekening mee houden. Het was dus niet mogelijk om hem te behouden. Maar misschien zou dat in de toekomst wel kunnen.”

