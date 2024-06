Maatsen weet nog niet waar hij volgend jaar speelt: ‘Dan gaan we beslissen waar mijn toekomst ligt’

weet nog altijd niet waar hij volgend seizoen speelt. De linksback is momenteel door Chelsea verhuurd aan Borussia Dortmund, maar heeft nog niet met de Londenaren gesproken over zijn toekomst. De Duitsers hopen langer over hem te kunnen beschikken, maar zouden niet aan de vraagprijs kunnen voldoen.

“In de afgelopen weken? Nee. Nee, nog niet”, antwoord Maatsen aan ESPN wanneer gevraagd of hij contact heeft gehad met Chelsea. “Ik denk dat ik nog steeds een contract heb en na de zomer gaan we beslissen waar mijn toekomst ligt. Voor nu richt ik me alleen op de Champions League-finale en natuurlijk op wat er daarna komt.”

Zaterdag wacht Real Madrid in de finale van het miljardenbal. Voor Maatsen is dit niet het moment om iets aan Chelsea te bewijzen. “Ik heb niets te bewijzen aan Chelsea. Ik moet gewoon iets doen om mezelf te bewijzen. Ik kwam hier om mezelf te bewijzen dat ik op het hoogste niveau kan spelen en dat is wat ik nu doe.”

Bij Borussia Dortmund krijgen veel jonge spelers kansen, wat Maatsen wel goed uitkomt. “Ik heb hier vanaf het begin meteen gespeeld. We spelen veel wedstrijden en ook de Champions League. Ze geven ons de kans om te schitteren en daar ben ik erg dankbaar voor. Toen ik hier kwam, voelde het alsof ik al jaren met de jongens speelde. Ik voelde me erg welkom en ik en de fans hebben ook een geweldige band.”

