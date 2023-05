Álvarez krijgt lachers op de hand met heerlijke quote na staking FC Groningen - Ajax

Edson Álvarez houdt de moed erin na de gestaakte wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax. De middenvelder komt na afloop met een heerlijke quote: "Acht passes, acht geslaagd. Man van de wedstrijd", vat hij samen in gesprek met De Telegraaf.

Het klopt dat Álvarez acht passes verstuurde, maar daarvan kwamen er volgens Opta slechts zes aan. Jurriën Timber was met elf passes (waarvan tien geslaagd) de speler met de meeste passes in de negen gespeelde minuten. Ook had Timber de meeste balcontacten (vijftien stuks), maar Álvarez claimt dus de titel van man van de wedstrijd.