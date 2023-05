Andrés Iniesta hakt knoop door en laat Japan achter zich door uitzichtloze situatie

Andrés Iniesta heeft besloten dat zijn avontuur bij Vissel Kobe na vijf seizoenen gaat eindigen. De 39-jarige middenvelder was eigenlijk van plan zijn loopbaan af te sluiten in Japan. Hij laat zijn werkgever echter achter zich vanwege een gebrek aan speeltijd, zo werd donderdag bekend.

Iniesta maakte de boodschap kenbaar tijdens een persconferentie. "Dit is zeker een van de moeilijkste beslissingen uit mijn loopbaan", liet een zichtbaar geëmotioneerde Iniesta weten. "Ik wilde graag dat ik hier met voetbalpensioen zou gaan, maar het is niet gelopen zoals ik had gewild. Het lijkt erop dat de trainer toch andere prioriteiten heeft gehad. Toch was het een geweldige keuze om naar deze club te gaan."

Vissel Kobe is momenteel de trotse koploper van de J-League, maar daar heeft Iniesta slechts een klein aandeel in gehad. De oud-international van Spanje komt onder trainer Nelsinho Baptista amper aan spelen toe en moet hij het vooral doen met invalbeurten. Ondanks het feit dat de routinier nog tot eind dit kalenderjaar onder contract staat, gunt de club het hem om vanaf juli op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Iniesta speelde vanaf de zomer van 2018 in Japan en was jaren een belangrijke schakel. Daarvoor was hij tussen 2002 en 2018 een sterkhouder bij FC Barcelona, waarmee hij grote successen vierde in Europa. De 131-voudig international van Spanje, die onder meer het WK van 2010 won, is overigens niet van plan om te stoppen met voetballen. Tijdens de persconferentie liet Iniesta weten nog op zoek te gaan naar een nieuw avontuur.