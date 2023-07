Inter Miami bouwt verder aan reünie: nóg een Barcelona-icoon gelinkt aan Amerikanen

Inter Miami blijft druk doende om Lionel Messi met zoveel mogelijk voormalig Barcelona-ploeggenoten te omringen. Waar de Argentijn al officieel gezelschap krijgt van Sergio Busquets, lijkt de komst van zijn goede vriend Jordi Alba een kwestie van tijd en zou Luis Suárez nog altijd op de verlanglijst van de club van David Beckham staan. Bovendien is de Amerikaanse club volgens het Spaanse RAC1 bezig met de komst van een een vijfde Barcelona-legende.

Het gaat om niemand minder dan Andrés Iniesta, die inmiddels 39 is maar nog altijd niet definitief gestopt is als profvoetballer. Afgelopen week nam hij na vijf seizoenen afscheid van het Japanse Vissel Kobe, de club die hem in 2018 overnam nadat hij zijn hele loopbaan tot dan toe uit was gekomen voor Barcelona. Iniesta hintte toen al dat het afscheid niet zijn definitieve afzwaaien als prof zou betekenen.

Mogelijk doelde hij daarmee op de interesse van Inter Miami, dat erop gebrand lijkt Messi met zoveel mogelijk oude bekenden te omringen. Buiten het bovengenoemde viertal zou namelijk ook Sergio Ramos naar de club uit Florida onderweg zijn. Hij speelde weliswaar jarenlang voor Barça's grote rivaal Real Madrid, maar was de afgelopen twee seizoenen teamgenoot van Messi bij Paris Saint-Germain.

Ramos kent Busquets, Alba én Iniesta uiteraard goed van het Spaanse nationale elftal. Busquets en Ramos waren net als Iniesta basisspeler tijdens de WK-finale van 2010 tegen het Nederlands elftal. Iniesta zou die wedstrijd uiteindelijk in de verlenging met het enige doelpunt van de avond beslissen. Een jaar later debuteerde ook Alba in de nationale ploeg; hij zou uiteindelijk 93 interlands voor Spanje spelen.