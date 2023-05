Andy van der Meijde onthult bij Veronica Offside inhoud van telefoongesprek met Peter Bosz

Andy van der Meijde heeft daags na de bekerfinale contact gehad met Peter Bosz. Bij Studio Sport werd zondagavond door presentator Sjoerd van Ramshorst beweerd dat de clubloze trainer is benaderd door Ajax. Dat werd een halve dag later door Jeroen Stekelenburg weer gerectificeerd.

Van der Meijde nam voor de zekerheid toch even contact op met Bosz. "Ik heb hem vandaag gesproken", begint hij aan tafel bij Veronica Offside. "Hij zei dat er niks aan de hand is en dat hij niet naar Ajax gaat." Wilfred Genee: "Dat is zeker?" Van der Meijde: "Dat zei hij." Genee: "Ook als ze nu nog bellen?" Van der Meijde: "Hij zei: we zien wel, maar op dit moment heb ik niks gehoord van Ajax. Of ze mogen bellen? Daar antwoordde hij niet op."

Artikel gaat verder onder video

Bosz heeft de afgelopen tijd meerdere malen laten weten dat hij openstaat voor een gesprek met Ajax, de club waar hij in het seizoen 2016/17 eerder aan het roer heeft gestaan. De Amsterdammers hebben - voor zover bekend - echter nog geen lijntje uitgegooid naar de 59-jarige trainer. Sven Mislintat vertelde bij zijn aanstelling als technisch directeur van Ajax dat John Heitinga op pole position ligt om hoofdtrainer te blijven.

Als Van der Meijde het voor het zeggen zou hebben bij Ajax, dan zou hij Bosz terughalen. "Ik zie hem graag terug bij Ajax. Waarom? Omdat hij het goed heeft gedaan en goed voetbal heeft laten zien", aldus de oud-aanvaller. "Met deze spelers kun je toch niet goed voetballen?", reageert Wesley Sneijder. "Volgend seizoen mag hij zijn eigen spelers halen, lijkt mij. Of moet je doorgaan met dit team?", vraagt Van der Meijde zich af. "Je kunt toch niet afscheid nemen van iedereen, dan moeten er acht à negen spelers weg", besluit Sneijder.

In de nieuwe FCUpdate Podcast wordt de bekerfinale tussen Ajax en PSV uitgebreid besproken. Benieuwd wat host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard te zeggen hebben? Beluister de aflevering dan hieronder!