Arnesen onthult reden voor afwijken van afspraak met Kuyt: 'Vond Dirk lastig'

Frank Arnesen wilde niet aan de belofte voldoen om Dirk Kuyt door te schuiven als hoofdtrainer van Feyenoord. Er was de oud-international, door het vorige bestuur, een rol als trainer van de Rotterdammers beloofd, maar de inmiddels vertrokken technisch directeur heeft persoonlijk aan Kuyt verteld dat het geen goed idee zou zijn. Uiteindelijk werd Arne Slot de opvolger van Dick Advocaat en met succes.

Onder Advocaat ging het naar behoren en Arnesen zag nog geen reden om Kuyt door te schuiven. “Toen ik bij Feyenoord kwam, was Dick trainer”, zegt de Deen in de gesprek met Voetbal International. “Hij deed het zo goed en het was zó rustig, dat we nog een jaar verder wilden. Dirk Kuyt stond klaar hem op te volgen. Hij scheen die toezegging op zak te hebben. In eerste instantie wilde ik me conformeren aan de beloftes die waren gedaan, alleen was het een beetje onduidelijk. Ik heb met Dirk lange gesprekken gevoerd, soms heftig. Hij had Feyenoord Onder-19 getraind. Ik zei: Dirk, doe het niet, ga eerst ervaring opdoen. Ik weet toch hoe het werkt? Het trainerschap is een ervaringsvak. Gaat het fout, is je carrière voorbij voordat-ie goed en wel begonnen is.”

Er werd voor Kuyt wel iets anders bedacht om hem bij de club te betrekken. “Dirk snapte dat wel, maar vond het toch heel lastig. Uiteindelijk kwam vanuit de rvc ook de opdracht op zoek te gaan naar een trainer met meer ervaring. Voor Dirk hadden Feyenoord Onder-21 in gedachte, een ploeg die moest winnen en ontwikkelen. Ideaal voor een trainer die hetzelfde nastreeft. Maar dat wilde Dirk niet.”

Uiteindelijk werd Kuyt trainer van ADO Den Haag, waar het niet helemaal liep zoals het moest gaan. De oud-international werd ontslagen en vervangen door Advocaat. Bij Feyenoord kwam Slot over van AZ en in zijn eerste jaar bereikte de hoofdtrainer de finale van de Conference League. In dit seizoen werd de oefenmeester kampioen met de Rotterdammers en staat in de belangstelling van clubs in de Premier League.