Atlético moet tweede plaats aan Real laten na bizarre comeback Espanyol

Atlético Madrid heeft woensdagavond de tweede plaats in de Spaanse competitie aan stadgenoot Real Madrid moeten laten. In Barcelona nam de ploeg van Diego Simeone een 0-3 voorsprong op Espanyol, maar door een bizarre comeback van de thuisploeg wist de club die niet over de streep te trekken.

Atlético zag eerder op de avond hoe Real in het Santiago Bernabéu op weinig overtuigende wijze afrekende met de derde club van Madrid; Rayo Vallecano. Door de 2-1 zege kroop De Koninklijke naar de tweede plaats, die Atléti in Barcelona weer voor zich kon opeisen aangezien de voorsprong van Real slechts twee punten bedroeg.

Het leek de ploeg van Simeone lange tijd ook te gaan lukken om Real weer voorbij te steken. Saúl zorgde na twintig minuten voor de 0-1. Op slag van rust verdubbelde Antoine Griezmann de voorsprong, waardoor Atlético met een 0-2 voorsprong aan de thee ging. Toen Yannick Carrasco kort na de hervatting voor de 0-3 zorgde, leek de overwinning helemaal in de knip.

Espanyol, dat nog vecht tegen degradatie, rechtte echter op bijzondere wijze de rug. Na een uur zorgde César Montes voor de aansluitingstreffer. Spits Joselu maakte een kwartier voor tijd zelfs de 2-3 vanaf de penaltystip. Amper drie minuten later voltooide Vinícius Souza het kunststukje en bracht hij met de 3-3 de ploegen weer naast elkaar.

En daar is de gelijkmaker! 😱

De fans van Espanyol weten niet wat ze meemaken.. hun ploeg knokt zich van een 3-0 achterstand terug naar 3-3 🤯#ZiggoSport #LaLiga #EspanyolAtlético pic.twitter.com/9JSbvTT0v8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 24, 2023

Daar zou het uiteindelijk ook bij blijven. Atlético verzuimt door het gelijkspel om Real weer van de tweede plaats te stoten. Espanyol moet in de laatste twee wedstrijden nog alle zeilen bijzetten om degradatie te voorkomen. De club staat negentiende en heeft drie punten minder dan de nummers zestien tot en met achttien. De onderste drie ploegen degraderen aan het eind van het seizoen.