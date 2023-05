AZ gaat op voor eerste Europese finale sinds 1981

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 18 mei.

Wedstrijden

Newcastle United - Brighton & Hove Albion (20.30 uur)

Met nog drie wedstrijden te gaan lijkt Sven Botman met Newcastle United op weg naar een ticket voor de Champions League. De steenrijke club staat momenteel derde en moet vandaag in eigen huis winnen om niet te riskeren dat Erik ten Hag met Manchester United die positie overneemt. Dat moet dan gebeuren tegen de verrassende nummer zes Brighton, die afgelopen weekend opnieuw stuntte door nummer twee Arsenal in Londen op een 0-3 nederlaag te trakteren.

AZ - West Ham United (21.00 uur)

Dé wedstrijd van de avond wordt natuurlijk in Alkmaar gespeeld. AZ slaagde er vorige week niet in om in Londen een 0-1 voorsprong in de tweede helft vast te houden. De 2-1 nederlaag tegen West Ham United biedt echter wel perspectief voor de return in eigen huis. AZ stond in 2005 voor het laatst in een Europese halve finale. Tegen het Portugese Sporting CP ging het toen echter in de slotseconden mis. In 1981 lukte het wél, toen bereikte AZ de eindstrijd van de UEFA Cup waarin het Ipswich Town van Bobby Robson te sterk bleek. Slaagt de ploeg van Pascal Jansen er vanavond in om voor de tweede keer in de clubhistorie door te stoten naar een Europese finale?

Voetbal op tv

16.00 uur: FC Twente (V) - PSV (V), ESPN - live verslag van dit duel in de KNVB Beker voor vrouwen

16.40 uur: Vfl Wolfsburg (V) - SC Freiburg (V), Viaplay / ARD - live verslag van dit duel in de DFB Pokal Frauen

18.00 uur: Standard Luik (V) - KRC Genk (V), Canvas - live verslag van de finale van de Super Cup Vrouwen

19.00 uur: Fenerbahçe SK - Trabzonspor, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Süper Lig

20.30 uur: Newcastle United - Brighton & Hove Albion, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

21.00 uur: AZ Alkmaar - West Ham United, Veronica / ESPN 2 - live verslag van dit duel in de UEFA Conference League

21.00 uur: Bayer 04 Leverkusen - AS Roma, ESPN / RTL - live verslag van dit duel in de UEFA Europa League

21.00 uur: FC Basel 1893 - ACF Fiorentina, ESPN 4 - live verlag van dit duel in de UEFA Conference League

21.00 uur: Sevilla FC - Juventus, ESPN 3 / Canvas - live verslag van dit duel in de UEFA Europa League

21.00 uur: Sheffield Wednesday - Peterborough, Viaplay - live verslag van dit duel in de EFL League One

21.35 uur: Vandaag Inside, SBS6, talkshow over onder meer voetbal