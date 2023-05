AZ pakt door na grandioos seizoen in Youth League en stuurt succestrainer de KKD in

Jan Sierksma gaat komend seizoen met Jong AZ beginnen aan zijn eerste avontuur in het betaald voetbal. De talentvolle trainer neemt bij de beloften van de Alkmaarders het stokje over van Maarten Martens, die op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. Sierksma won onlangs met AZ U18 de UEFA Youth League.

De 38-jarige Sierksma staat sinds 2020 onder contract bij AZ, dat hem destijd wegplukte bij Cambuur. De afgelopen jaren werkte hij in de jeugdopleiding van de club uit Alkmaar. Dit seizoen boekte hij zoals gezegd een enorm succes door de Youth League te winnen. Daarnaast staat AZ U18 binnenkort nog in de bekerfinale en zijn de manschappen van Sierksma nog in de race voor het kampioenschap.

"Na drie jaar trainerschap in de bovenbouw van de AZ Jeugdopleiding is dit een ideale vervolgstap. Op jeugdniveau hebben we samen alle prijzen gepakt. Dan is het mooi dat ik met grotendeels dezelfde spelersgroep nu in het betaalde voetbal ga werken. Die kans ga ik met beide handen aangrijpen en ik kijk er enorm naar uit", aldus een trotse Sierksma, die tot medio 2025 heeft getekend, op de clubwebsite.

Feyenoord dreigt hoofdscout kwijt te raken

Feyenoord lijkt op zoek te moeten naar een nieuwe hoofdscout. Volgens 1908.nl staat Mark Ruijl namelijk op het verlanglijstje van ADO Den Haag, dat hem graag wil aanstellen als technisch directeur. Dennis te Kloese zou als algemeen directeur van Feyenoord al op de hoogte zijn van de interesse, maar een akkoord tussen de betrokken partijen is er nog niet. Feyenoord wil graag een afkoopsom zien voor Ruijl.