'AZ ruikt bloed bij lijdend PSV, maar het vertrek van Van Nistelrooij kan ook als stimulans werken'

Het is 50/50. De wedstrijd van PSV tegen AZ kan beide kanten opvallen na het plotselinge vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij. De oefenmeester laat een radeloze selectie achter die zondag een wedstrijd gaat spelen die wellicht tientallen miljoenen waard kan zijn. Wordt PSV gemotiveerd door de exit van de oud-international of ruikt AZ bloed en slaat het genadeloos toe? In de FCUpdate Podcast wordt uitgebreid gesproken over de situatie van PSV door host Stan Timmerman en redacteur Tijmen Gerritsen en wordt er vooruitgeblikt op de topper van dit weekend.

Vanaf het begin gaat het al direct over PSV en Van Nistelrooij, beluister hieronder de nieuwste uitzending van de FCUpdate Podcast.