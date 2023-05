Bayern doet met 'Ajax-drietal' in de basis wat het moet doen en behoudt koppositie

Bayern München heeft zaterdagavond geen fout gemaakt tijdens de uitbeurt tegen Werder Bremen. De Bundesliga-koploper had lange tijd moeite om door de stugge defensie van de thuisploeg te breken, maar via Serge Gnabry lukte het de ploeg van Thomas Tuchel dan toch na een dik uur. Der Rekordmeister liep daarna uit naar 0-2, maar zag in de slotfase de overwinning nog bijna in gevaar komen.

Bayern won vorige speelronde van hekkensluiter Hertha BSC en nam, mede dankzij het puntverlies van Borussia Dortmund, de koppositie weer over. De ploeg kwam die wedstrijd pas op stoom toen Ryan Gravenberch zijn opwachting maakte. Daarom had Tuchel zaterdagavond een basisplaats over voor de oud-Ajacied. Ook Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt mochten aantreden bij de eerste elf.

Der Rekordmeister had moeite om door de defensie van de nummer twaalf van de Bundesliga te breken. Pas na ruim een uur was het Gnabry die voor de verlossende openingstreffer kon tekenen. Uit de kluts viel de bal voor de voeten van de Duitser, die vervolgens van dichtbij kon binnenwerken. Vlak daarna werd Gravenberch gewisseld voor Thomas Müller.

Niet veel later was het Leroy Sane die de score verdubbelde voor de ploeg uit Beieren. Met nog zo’n twintig minuten te spelen leek de spanning er wel vanaf te zijn in deze wedstrijd. Bayern leek de wedstrijd zakelijk uit te gaan spelen, maar toen was daar ineens de aansluitingstreffer van invaller Niklas Schmidt. Desondanks behielden de bezoekers de voorsprong waardoor het dus doet wat het moet doen. Zondag komt achtervolger Dortmund in actie. Bij een nederlaag tegen Wolfsburg is het gat met de koploper vier punten.