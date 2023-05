Beelden laten zien: stewards niet opgewassen tegen razende Espanyol-fans

Wat een feestelijke avond had moeten worden voor FC Barcelona, eindigde met een sprint richting de catacomben. Niet omdat de spelers van de kampioen van Spanje graag een feestje wilden vieren in de kleedkamer, maar omdat tientallen 'fans' van Espanyol het veld hadden betreden. Op nieuwe beelden is te zien dat de stewards niet waren opgewassen tegen de veldbestormers.

Het ging vlak na het laatste fluitsignaal bij Espanyol - FC Barcelona mis. De bezoekers wonnen de wedstrijd met 4-2 en kroonden zich daarmee tot kampioen van Spanje. De ploeg van trainer Xavi Hernández vormde in eerste instantie nog een grote kring en sprong en joelde erop los, maar daar maakten tientallen supporters van de thuisclub een eind aan. Zij bestormden het veld en dwongen de spelers van FC Barcelona vliegensvlug de kleedkamer op te zoeken. Op beelden van ESPN heeft het er veel van weg dat onder andere Sergio Busquets in de catacomben verhaal haalt bij de aanwezige politie. Op onderstaande video is te zien dat in ieder geval de stewards handen en voeten tekort kwamen om de veldbestormers tegen te houden.