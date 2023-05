FC Barcelona-spelers furieus na veldbestorming: 'Busquets en Aráujo halen verhaal bij politie'

FC Barcelona heeft de landstitel definitief binnen, maar een feestje vieren bij Espanyol zat er niet in. Op het moment dat de ploeg van trainer Xavi Hernández in een grote kring stond te springen, besloot een deel van de aanhang de thuisclub het veld te bestormen. De spelers van FC Barcelona sprintten vervolgens naar binnen, maar leken in de catacomben nog wel verhaal te halen bij de politie.

De derby tussen Espanyol en FC Barcelona was na veertig minuten al gespeeld. Dankzij twee doelpunten van Robert Lewandowski en eentje van Alejandro Baldé ging de koploper van Spanje met een 3-0 voorsprong rusten. Het werd weliswaar uiteindelijk nog 2-4, maar spannend was het kampioensduel van FC Barcelona geen moment. De sfeer in het stadion oogde gespannen, ondanks de belangen die er op het spel stonden. Na het laatste fluitsignaal ging het echter toch nog mis. De spelers van FC Barcelona wilden wel een feestje vieren op het veld van de rivaal, maar de aanhang van de thuisclub vond dat geen goed idee. Tientallen 'fans' bestormden het veld, waardoor de kampioenen zich genoodzaakt zagen snel naar binnen te sprinten.

In de catacomben bleef het echter onrustig. Op beelden van ESPN is te zien dat supporters de spelerstunnel probeerden te betreden. Zij werden weliswaar tegengehouden door de aanwezige politie en beveiligers, maar de spelers van FC Barcelona leken desondanks ontevreden met het optreden van de politie. Op de beelden is ook te zien dat onder anderen Sergio Busquets en Ronald Aráujo zich melden. “Het lijkt erop dat ze de politie proberen te vertellen dat ze het moeten regelen”, zegt de ESPN-commentator. Vooral Busquets oogt furieus. De aanvaller kondigde eerder deze week aan na dit seizoen te vertrekken. Hij veroverde zondagavond zijn negende landstitel en had ongetwijfeld op meer feestelijke taferelen gehoopt.