FC Barcelona laat lastige periode definitief achter zich: De Jong heeft eindelijk wat hij wilde

FC Barcelona heeft zich zondagavond op even overtuigende als eenvoudige wijze gekroond tot kampioen van Spanje. Het bezoek aan Espanyol leek op voorhand een pittig avondje te gaan worden, maar de ploeg van trainer Xavi Hernández had geen kind aan de laagvlieger: 2-4. Frenkie de Jong had met een assist op de vierde Barça-treffer een aandeel in de klinkende overwinning, die hem dus zijn eerste landstitel in Spanje bezorgt.

Wie bij aanvang van dit seizoen had gezegd dat FC Barcelona op ruime afstand van Real Madrid kampioen zou gaan worden, was zeer waarschijnlijk met gefronste wenkbrauwen aangekeken. Vorig seizoen waren de rollen immers nog omgedraaid. FC Barcelona was in de eerste maanden onder Xavi nog heel erg zoekende en had flink wat zomerse versterkingen nodig om in eigen land om de titel te kunnen strijden. Nou, die kwamen er. Robert Lewandowski, Jules Koundé, Andreas Christensen, Raphinha… En De Jong bleef. De Nederlander heeft eindelijk waarvoor hij in 2019 naar zijn ‘droomclub’ trok: de landstitel.

Het had een zwaarbevochten overwinning moeten worden voor FC Barcelona. Dat waren de verwachtingen in aanloop naar de ontmoeting met Espanyol althans. Eind december bleef FC Barcelona in de thuiswedstrijd tegen de rivaal immers nog steken op een gelijkspel. Bovendien is Espanyol in een spannende en hevige degradatiestrijd verwikkeld. Maar tegen de koploper kon het geen moment partij bieden. De meegereisde supporters van FC Barcelona konden al vroeg beginnen met feest vieren. Robert Lewandowski opende na elf minuten de score, nadat Pedri eerst nog een grote kans om zeep had geholpen. Nog geen tien minuten later zorgde Alejandro Baldé met zijn eerste treffer van het seizoen voor de 0-2. Twintig minuten gespeeld, wedstrijd beslist.

Maar dat nam niet weg dat FC Barcelona graag in stijl kampioen wilde worden. In hoeverre je daarvan kan spreken, want de formatie van Xavi oogde in de meeste competitiewedstrijden vooral heel degelijk. Vaak genoeg werd er met slechts één doelpunt verschil gewonnen. Maar in de kampioenswedstrijd wilde Barça een grote score neerzetten. En dan heb je aan Lewandowski natuurlijk een goede. Hij maakte nog voor de pauze zijn tweede van de avond en zijn 21e in de Liga. Een monsterzege leek in de maak. Zeker nadat Koundé al na een paar minuten in de tweede helft de 0-4 binnen knikte. Dat deed hij op aangeven van De Jong. Een sublieme assist.

Tóch frustratie bij Ter Stegen

De kampioen vond het daarna echter wel mooi geweest. FC Barcelona haalde z’n voet van het gaspedaal en dat bood Espanyol de kans om nog wat terug te doen. De grensrechter stak er in eerste instantie nog zijn vlag voor, maar op advies van de VAR werd de eretreffer van Javi Puardo alsnog goedgekeurd. Marc-André Ter Stegen baalde als een stekker. Hij staat dit seizoen op 25 clean sheets en had zijn doel ook in de kampioenswedstrijd graag schoon gehouden. Maar de tegentreffer mocht de pret uiteraard niet drukken, al was de frustratie na de late 2-4 van Joselu wel zichtbaar. FC Barcelona is voor de eerste keer sinds 2019 en voor de 27e keer in de historie kampioen van de Primea Divisíon. De eerste titel sinds het vertrek van Lionel Messi. Volgend seizoen prolongatie mét Messi?