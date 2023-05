Beloning rvc Ajax gaat door: 'hautaine, arrogante en ongeschikte' Pier Eringa drukt stemming erdoor

Ajax gaat de leden van de raad van commissarissen tóch belonen voor hun werkzaamheden. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van vrijdag is dat voorstel, waarover veel beroering in en rond de club ontstond, in stemming gebracht en aangenomen.

Dat schrijft De Telegraaf vrijdagmiddag. De nieuwe voorzitter van de rvc, Pier Eringa, gaat jaarlijks 35 duizend euro vangen als vergoeding voor zijn werkzaamheden in Amsterdam. Voetbalcommissaris Jan van Halst, wiens benoeming tijdens de BAVA bekrachtigd werd, ontvangt zelfs 45 duizend euro op jaarbasis. De andere drie leden van de rvc moeten het doen met 25 duizend euro per persoon.

Tegen het voornemen om de commissarissen te belonen kwamen veel Ajacieden de afgelopen tijd in het geweer. Dat leidde er zelfs toe dat de voltallige bestuursraad, onder leiding van voorzitter Frank Eijken, dinsdag aankondigde uiterlijk per 1 september op te stappen. Eijken en zijn collega's vertegenwoordigen 73 procent van de aandelen en stemden woensdag al vóór het betalen van de rvc, een voorstel dat ook vanuit de bestuursraad afkomstig was. Dat werd uiteindelijk met 95 procent van de stemmen vóór aangenomen tijdens de BAVA, zo schrijft Ajax Life.

Tijdens de vergadering van vrijdag deden twee leden een verzoek om de stemming over het belonen uit te stellen tot na het vertrek van de bestuursraad, zo schrijft Telegraaf-journalist Mike Verweij bovendien. Eringa schoof dat evenwel terzijde, na een kort overleg met zijn medecommissarissen. Aanwezigen tijdens de BAVA zouden Eringa als "hautain, arrogant en ongeschikt" hebben omschreven, zo schrijft Verweij vervolgens. "De door de ereleden van Ajax nieuw te vormen bestuursraad kan de commissarissen naar huis sturen. Of het zo ver komt en de Fluwelen Revolutie 2.0 doorgaat, beslissen de leden van Ajax, van wie een deel woedend is over de huidige gang van zaken", besluit de clubwatcher.